Cumhurbaşkanı Caparov, Af Hakkı Belirtti

CUMHURBAŞKANI’NDAN AFE DOĞRU Mesaj

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dün eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’e 11 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Caparov, Atambayev’in af talep etmesi durumunda bu talebi değerlendirebileceğini belirtti. Ülkenin resmi haber ajansına konuşan Caparov, Atambayev’in “yasa dışı arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve 2019’daki olaylara karışma” suçlamalarıyla yargılandığı davada verilen cezanın hukuk çerçevesinde olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Caparov, “Mahkemenin kararını kimse değiştiremez. Benim bile buna hakkım yok. Benim başka bir hakkım var, o da af hakkı. Uygun başvuruyla başvururlarsa af çıkarabilirim.” dedi. Verilen mahkeme kararlarının hukuk çerçevesinde olduğunu vurgulayan Caparov, “Mahkemelerin işine karışılmasın. Biz de mahkemelerin işleyişine karışmadık, bundan sonra da karışmayacağız. Kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız, daha üst makamlara başvurun. Son noktayı Yüksek Mahkeme koysun.” şeklinde konuştu.

Bişkek’teki Pervomay İlçe Mahkemesi, Almazbek Atambayev’i “yasa dışı arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve 2019’daki olaylara karışma” suçlarından dolayı 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Caparov’un açıklamaları, Kırgızistan’daki hukuk ve adalet sistemi hakkında önemli bir tartışma yaratabilir.