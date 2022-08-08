Cumhurbaşkanı cemevini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’da bulunan Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret edecek.

Burada Muharrem ayının 10. günü nedeniyle iftar yapılacak. Son günlerde Ankara ve İstanbul’da cemevlerini hedef alan saldırılar olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Aşure Günü nedeniyle Ankara’da bir cemevini ziyaret etmesi, burada Türkiye’nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerle buluşması bekleniyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muharrem ayının onuncu günü olan bu akşam Alevi vatandaşlarla beraber orucunu açması bekleniyor.

YeniŞafak’ın haberine göre, buluşmanın Mamak’ta bulunan Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’nde gerçekleşmesi öngörülüyor. İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız ile Alevi kanat önderi Arif Ali Özzeybek gibi isimlerin eşlik edeceği belirtiliyor.

Muharrem ayının ilk gününde Ankara’da Alevi vatandaşlara ait iki dernek ve bir cemevine gerçekleştirilen saldırıdan sonra önceki gün Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş da evinin önünde iki kişi tarafından darp edilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Erdoğan’ın ziyaretine davet edilen çok sayıda Alevi inanç önderinin teklifi reddettiğini yazmıştı. Bu buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 yıl civarındaki ilk cemevi ziyareti olacak.