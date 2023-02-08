Cumhurbaşkanı: Depremzedelere 10 bin TL verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada depremzedelere 10 bin TL ödeneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Kahramanmaraş Havalimanı’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra 12 Şubat Stadyumu’nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte geçti.

Burada incelemelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Vefat eden sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133.

Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Başta AFAD olmak üzere çalışmalarımızı belediyelerle birlikte yürütüyoruz.

Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl yaptıysak aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilde de bunları yapacağız. Biz vatandaşımızın sokakta kalmasına müsaade edemeyiz.

Buradan bir duyuru yapıyorum. Benim vatandaşlarımdan Alanya, Antalya, Mersin gibi illerimizden otellerle görüştük. Vatandaşlarımız isterse burada kalmak, bu illerdeki otellere insanlarımızı yerleştiririz. Tüm ihtiyaçlarını otellerde karşılayacağız. Bu adımla işimizi çok daha kolaylaştırabileceğiz.

Bugün daha rahatız, yarın daha da rahat olacağız. Bazı sıkıntılarımızı zamanla aşıyoruz. İllerimize yakıt destekleri gelmeye başladı. Çadırlardaki ısınma sıkıntılarımızı gidermiş olacağız.

AFAD merkezinden yapılan açıklamalar dışında provokatörlere izin verilmemesini istiyorum. Bugün birlik olma ve dayanışma zamanıdır. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

Hasar tespitinin arından 10’ar bin lira destek ödeyeceğiz.