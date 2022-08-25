Cumhurbaşkanı: Dünyaya ilan ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, topraklarımızda terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat’ta düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin kritik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat’ta düzenlenen etkinlikte konuştu.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Malazgirt Zaferi’nin 951. seneyi devriyesinde Ebu’l Feth Gazi Şehit Sultan Alparslan’ı rahmetle yad ediyorum. Bu kutlu zaferin yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Ahlat bizim medeniyetimizde Kubbet-ül İslam diye tarif edilir. Kıyısında kurulduğu Van Gölü ile batısındaki Nemrut ve doğusundaki Süphan Dağları ile bağrında muhafaza ettiği Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha nice güzellikleriyle Ahlat maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir.

BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI

Avrupa’nın kendi içindeki barbarlığın zirveye ulaştığı, dini amaçlı görünen ama aslında tamamen yağma niyetli haclı seferleriyle oluk oluk kan döktüğü, doğudan batıya bir medeniyet göçünün yaşandığı çağlarda Ahlat bölgesinin parlayan yıldızı olarak öne çıkmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de burada inşa ederek Anadolu’yu milletimize vatan yapan ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Okçular Vakfımızın gayretleriyle sadece ecdadın mirasına sahip çıkmakla kalmıyor nesilden nesile gururla aktarılacak bir geleneği de burada yerleştiriyoruz. Gençlerimizin Ahlat’a ve Malazgirt’e sahip çıktıklarını gördükçe büyük ve güçlü Türkiye’nin geleceğine olan güvenimiz 2053 vizyonundan umudumuz artıyor.

ALAYCI TAVIR İÇİNE GİRİYORLAR

Ahlat uzun süre ihmal edildi. Ahlat’ı yeniden inşa ve ihya ediyoruz. Bazıları bu bozkıra bizim neden yatırım yaptığımız anlamıyor, anlamak istemiyor. Aynı kesimler konu Türkiye olunca bir mankurt oluyor. Konu İslam olunca küçümseyici alaycı bir tavır içine giriyorlar. Kendilerine ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz. Çünkü cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumuz bunu gerektiriyor. Ahlat ve Malazgirt Anadolu’nun ebedi vatanımız olarak tescilidir. Ahlat ve Malazgirt dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür.

KAHRAMANLARIMIZA SAYGISIZLIK ETME HAKKI YOK

Elbette herkes inanmak zorunda değil, iman da bir nasip meseledir. Ama hiç kimsenin imanı ile canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı yok.

MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK

Her bir insanın hayat standardını yükseltmek için eser ürettik, üretiyoruz. İnşa ettiğimiz her eseri işte bu anlayışla hayata geçirdik.. Yaklaşık 11 yıl önce bu vizyonun yanına 2023 demiştik, bugün 2053 diyoruz. Hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek.

DÜNYAYA İLAN EDİYORUM

Terör örgütlerinin başını ezmeye devam ediyoruz. Gabar’da, Tendürek’te ezdik, ezmeye devam edeceğiz. Güney sınırlarımızı güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini dünyaya ilan ediyorum. Ülkemizin güvenlik planlarına göre operasyonları sürdürmeye devam edeceğiz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bize parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız. Onları dikkate almıyoruz. Hep söylediğimiz gibi Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebilir.