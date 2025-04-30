Cumhurbaşkanı E. “İstanbul’da Riskli Yapı Kalmasın.” – ANKARA

ERDOĞAN’IN DEPREM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki riskli yapıların ortadan kaldırılması için durmaksızın çalışacaklarını belirtti. “İstanbul’da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız” diyen Erdoğan, deprem gerçeğini unutturmadan kentsel dönüşüm bilincinin artırılması gerektiğini ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Erdoğan, “Biz İstanbul’u onların eline ve insafına terk edemeyiz” ifadesiyle, kentin güvenli bir geleceği için gerekli adımların atılacağını vurguladı. Deprem riskinin farkında olarak, kentsel yapının yeniden inşa edilmesinin önemine dikkat çekti.