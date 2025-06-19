Cumhurbaşkanı E. T. Erdoğan, Deprem Teslimatını Açıkladı

AFET BÖLGELERİNDE TESLİMAT GERÇEKLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu bölgelerde yapılan konut teslimlerine dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan’ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz” ifadesini kullandı.

TOPLAMDA 250 BİN KONUTUN TESLİMİ GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslim edilecek konutlarla birlikte toplam konut sayısının 250 bine çıktığını belirtti. “Böylece teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz” diyerek, sürdürülen konut projelerinin önemine vurgu yaptı.