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Cumhurbaşkanı E. T. Erdoğan, Kıbrıs’ta konuştu

KIBRIS TÜRK HALKINA MUHTEŞEM BİR ESER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin açılış töreninde açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz” şeklinde ifade etti.

BİR MÜHÜR DAHA VURULDU

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşma ile Kıbrıs Türk halkı için önemli bir adım attıklarını belirtti. Açılışın, bölgede önemli bir süreci başlattığını vurguladı. Erdoğan, bu tür projelerin Kıbrıs’ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

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