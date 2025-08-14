Haberler

Cumhurbaşkanı E. “Terör Tehditini Sıfırlamayı Hedefliyoruz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süreç sayesinde yalnızca ‘terör sorununu’ çözmeyi değil; terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı. Bu hedef, terörle mücadelenin kapsamını genişleterek, sadece mevcut terör sorunlarıyla sınırlı kalmayıp, gelecekte oluşabilecek tüm tehditleri de ortadan kaldırmayı öngörüyor.

HEDEFLER VE STRATEJİLER

Bu açıklama, hükümetin terörle mücadele çerçevesindeki yeni stratejileri hakkında kamuoyuna bilgi verirken, aynı zamanda terörizme karşı kararlılığın ve etkili mücadelenin önemine vurgu yapıyor. Bu yaklaşım, sürdürülen çalışmalara olan güveni artırmayı ve toplumu daha güvenli bir geleceğe yönlendirmeyi amaçlıyor.

GÜVENLİK POLİTİKALARI ÜZERİNE

Erdoğan’ın vurguladığı hedef, yalnızca terörist gruplarla olan çatışmayı değil, aynı zamanda toplumsal huzuru sağlamayı da kapsıyor. Bu bağlamda gerçekleştirilecek çalışmalar, sadece ülke içinde değil, uluslararası alanda da terörizmle mücadelede önemli bir yere sahip olacak gibi görünmektedir.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Haberler

Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.