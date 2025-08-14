Cumhurbaşkanı E. “Terör Tehditini Sıfırlamayı Hedefliyoruz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süreç sayesinde yalnızca ‘terör sorununu’ çözmeyi değil; terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı. Bu hedef, terörle mücadelenin kapsamını genişleterek, sadece mevcut terör sorunlarıyla sınırlı kalmayıp, gelecekte oluşabilecek tüm tehditleri de ortadan kaldırmayı öngörüyor.

HEDEFLER VE STRATEJİLER

Bu açıklama, hükümetin terörle mücadele çerçevesindeki yeni stratejileri hakkında kamuoyuna bilgi verirken, aynı zamanda terörizme karşı kararlılığın ve etkili mücadelenin önemine vurgu yapıyor. Bu yaklaşım, sürdürülen çalışmalara olan güveni artırmayı ve toplumu daha güvenli bir geleceğe yönlendirmeyi amaçlıyor.

GÜVENLİK POLİTİKALARI ÜZERİNE

Erdoğan’ın vurguladığı hedef, yalnızca terörist gruplarla olan çatışmayı değil, aynı zamanda toplumsal huzuru sağlamayı da kapsıyor. Bu bağlamda gerçekleştirilecek çalışmalar, sadece ülke içinde değil, uluslararası alanda da terörizmle mücadelede önemli bir yere sahip olacak gibi görünmektedir.