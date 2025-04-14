Cumhurbaşkanı Erdoğan 140 Üye Atadı

POLİTİKA KURULLARINA YENİ ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta 10 farklı politika kuruluna 140 yeni üye atadı. Bu atamalar arasında sanatçı Orhan Gencebay ile Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Hülya Soydan (Koçyiğit) Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na dahil edildi. Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen ise Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’nda görev alacak. Aynı zamanda Yiğit Bulut, Ekonomi Politikaları Kurulu’na yeniden seçildi.

MAAŞ İDDİASI YALANLANDI

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’na yapılan geniş çaplı atamaların ardından, kurul üyelerinin aylık 101 bin lira maaş alacağına dair iddialar ortaya çıktı. Bu durumun ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi bir açıklama yaparak, “Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak.” iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada “Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz” denildi.

ATAMALARIN DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 21’inci maddesine göre, özellikle bilim, teknoloji ve eğitim politikalarına önemli isimler atandı. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na, Prof. Dr. Aytuğ Altundağ gibi akademisyenler katıldı. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nda ise Prof. Dr. Abdullah Atalar ve diğer uzmanlar yer aldı.

Ekonomi Politikaları Kurulu, Alparslan Çakar ve Prof. Dr. Cem Demiroğlu gibi isimlerle güçlendirildi. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, önemli akademisyenleri bir araya getirirken, Hukuk Politikaları Kurulu’na da çeşitli uzmanlar atandı. Bu ayrıntılar, yeni politikaların şekilleneceği kulislere ışık tutuyor.

KÜLTÜR VE TOPLUM POLİTİKALARI ÜZERİNE

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, toplumun sanatsal ve kültürel yönlerini geliştirecek isimleri bir araya getirdi. Sağlık Politikaları Kurulu, sağlık alanında uzman kişilerden oluşurken, Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu da gençliğin sorunlarıyla ilgilenen ve bu doğrultuda çözümler üretecek üyeleri barındırıyor. Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, tarım alanında gelişmeler sağlamak adına önemli isimlerle desteklenirken, Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu, yerel sorunlara çözüm geliştirecek.

Bu atamalar, Türkiye’nin gelecekteki politikalarını şekillendirme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.