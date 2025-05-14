Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2025’te 135 Milyar Lira Ödeme.”

ÖDEMELERİN ARTIRILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere 2025 yılı itibarıyla toplam 62,3 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti. Bu yılın sonunda bu ödemelerin 135 milyar lirayı bulacağını ifade etti. Erdoğan, çiftçilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

DESTEKLERİN GEREKEN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, çiftçilere yapılan desteklerin tarım sektörünün büyümesine ve sürdürülebilirliğine büyük katkı sağladığını vurguladı. Bu durumun hem gıda güvenliğine hem de ekonomik istikrara önemli bir etkisi olduğunu söyledi. Çiftçilerin yerli üretimle ülke ekonomisine katkı sağladığını aktardı.

GELECEK HİZMETLER

Erdoğan, gelecekte çiftçilere yönelik sunulacak hizmetlerin de artacağını müjdeledi. Tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmelerin çiftçilerin yaşam standartlarını iyileştireceğini düşündüğünü dile getirdi. Bu hedef doğrultusunda gerekli adımların atılacağını ifade etti.