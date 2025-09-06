Cumhurbaşkanı Erdoğan, 453 bin konut söz verdi. Malatya’da 300 bin konut teslim edildi. Depremzedelere yeni konutlar sağlanacak. Şehirler modern ve güvenli olacak. Kayısı üreticilerine destek ödemesi yapılacak. Yatırımlar Malatya’nın çehresini değiştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz. Yeni evine kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayana kadar çalışacağız” ifadelerini kullandı. Malatya’da gerçekleştirilen 300 bininci deprem konutunun anahtar teslimi törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yapımı tamamlanan 12 yeni okulun da hizmete alındığını belirtti.

MALATYA HALKINA SELAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Malatya’mızın 13 ilçesinde 719 mahallesindeki her bir kardeşime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Deprem bölgesinde bugün 300 bininci konutumuzun dağıtımını yapıyoruz. Yeni yatırımlarımızın resmi açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum. Bu konutlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya’da sizlere aşkla hizmet ettik, bundan sonra da aynı aşkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Erdoğan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerle ilgili olarak ise, 53 bin 737 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve geride kalanlara sabır diledi.

TALEPLERİ YERİNE GETİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Ocak ayında 201 bin, Haziran’da ise 250 bininci konutumuzu depremzedelere teslim etmiştik. Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ’daki çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bugünkü törenle birlikte Malatya genelinde 43 bin 408 hak sahibi kardeşimiz yeni yuvasının anahtarını alacak. Ayrıca toplamda 304 bin 836 bağımsız bölüm teslim etmiş olacağız” dedi.

YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da tamamlanan 41 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini, bu yatırımların toplam bedelinin 5 milyar 940 milyon lira olduğunu ifade etti. “Zirai don nedeniyle kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira tazminat ödedik. Tarım sigortası olmayan çiftçilerimize de destek ödemeleri yapacağız” dedi. Ayrıca şehirlerin modern ve güvenli bir yapıya kavuşturulduğunu vurguladı. Örnek olarak Malatya’da çeşitli projelerin başarıyla tamamlandığını belirtti.

DEPREMZEDELER İÇİN AŞKLA ÇALIŞIYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni yuvalarımız afetzedelere hayırlı olsun. Küllerimizden yeniden doğuyoruz” şeklinde konuştu. Kurum, depremzedeler için yürütülen çalışmalarda aşk ve kararlılıkla hareket ettiklerini dile getirdi. “Biz onların yalanlarına ve iftiralarına cevap vereceğiz. Tek bir an bile durmadan yuvalarımızı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.