Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat Depremleri Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında hayatını kaybedenlerin anısının her zaman yaşatılacağını ifade etti. Erdoğan, “Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.” şeklinde konuştu.

YENİDEN İMARA DAİR VURGULAR

Depremden etkilenen yerlerdeki inşaat çalışmalarına dikkat çeken Erdoğan, “Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk.” dedi. Cumhurbaşkanı’nın paylaşımında, depremin ardından yaşanan süreç ile inşaat faaliyetlerine dair görüntülere yer verildi.

455 BİN KONUTUN TESLİMİ ZİYARETLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre şimdiye kadar 11 şehirde toplamda 455 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Bakan Murat Kurum, yarım milyon konutla yaklaşık 2 milyon vatandaşın yeni evlerine kavuştuğunu belirtti. Deprem bölgesinde inşa ve ihya faaliyetleri devam etmekte. Yeni konutların teslim edilmesi ve altyapı projelerinin tamamlanmasıyla bölgedeki şehirlerin tekrar ayağa kaldırılması amaçlanıyor. Erdoğan, depremzedelere verilen sözün tutulduğunu vurgularken, bu çalışmaların süreceğini belirtti.