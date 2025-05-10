Cumhurbaşkanı Erdoğan: “6284 Sayılı Kanun, Önceliğimiz.”

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE KANUNUN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddete karşı en etkili önlemin 6284 sayılı kanunun tavizsiz bir şekilde uygulanması olduğunu belirtiyor. Bu durum, hükümetin bu konu üzerine olan kararlılığını ve devam eden mücadeleyi gösteriyor.

6284 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI

Cumhurbaşkanı, bu kanunun uygulanmasının halen öncelik arz ettiğini vurguluyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede bu yasanın sağlam bir zemin oluşturduğunu ifade ederek, uygulamada kararlılığın sürdüğünü dile getiriyor.