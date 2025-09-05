Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımı Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonundan gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella’ya kutlamalarını iletti.

Hakan Çalhanoğlu ile olan telefonda Erdoğan’ın A Millilere yaptığı uyarılar dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3-0’a kadar rahat gidiyorduk. Sonra zor durumlara girdik. Aman dikkat.” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Giorgio Armani, Moda Dünyasında Efsaneydi

Giorgio Armani, İtalya'nın Piacenza şehrinde doğmuş bir moda tasarımcısıdır. 1975'te kurduğu markasıyla modada devrim yaratarak, zamansız tasarımları ve "power suit" ile erkek giyimini dönüştürdü.
Haberler

Zeynep Değirmencioğlu, Ayşecik’e hayat verdi

Yeşilçam'ın ünlü ismi Zeynep Değirmencioğlu, oyunculuk kariyerini sonlandırarak emlakçılığa yöneldi. Şimdi İstanbul'da sakin bir yaşam sürerken, nostalji sevenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.