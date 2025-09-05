Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımı Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonundan gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella’ya kutlamalarını iletti.

Hakan Çalhanoğlu ile olan telefonda Erdoğan’ın A Millilere yaptığı uyarılar dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3-0’a kadar rahat gidiyorduk. Sonra zor durumlara girdik. Aman dikkat.” dedi.