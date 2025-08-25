Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vatandaşlar İlgi Gösterdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katılmak amacıyla Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ahlat’taki konutunda MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Erdoğan, daha sonra konut çıkışında halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelen Erdoğan, halkın sorunlarını dinlemeyi ihmal etmedi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen birçok kişiyle fotoğraflar çeken Erdoğan, çocuklara da oyuncaklar hediye etti.

KABİNE TOPLANTISINA GEÇTİ

Erdoğan, Ahlat Külliyesi’nde düzenlenecek kabine toplantısına katılmak üzere oradan ayrıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
Haberler

İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.