Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vatandaşlar İlgi Gösterdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katılmak amacıyla Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ahlat’taki konutunda MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Erdoğan, daha sonra konut çıkışında halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelen Erdoğan, halkın sorunlarını dinlemeyi ihmal etmedi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen birçok kişiyle fotoğraflar çeken Erdoğan, çocuklara da oyuncaklar hediye etti.

KABİNE TOPLANTISINA GEÇTİ

Erdoğan, Ahlat Külliyesi’nde düzenlenecek kabine toplantısına katılmak üzere oradan ayrıldı.