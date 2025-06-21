Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas Arakçi’yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ’Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi kabul etti. Bu görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar yanında bölgesel ve küresel meseleler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Türkiye’nin, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarına karşı olduğu gibi İran’a yapılan saldırılara karşı da kararlı bir tutum sergilediğini açıkladı. Çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomasi yoluna dönüş için çeşitli girişimlerde bulunulduğu vurgulandı. Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşa katlanamayacağını, bu nedenle İsrail’in derhal durdurulması gerektiğini belirtti. Nükleer meselelerin çözümünde müzakerelerin önemine de dikkat çekti.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilgili tüm kolaylaştırıcılık görevlerini yerine getirmeye hazır olduğunu, İran ile ABD arasında yapılacak teknik ve liderler düzeyindeki görüşmelerle diplomasi adımlarının bir an önce atılması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin bu süreçte destek sunmaya devam edeceği mesajı verildi.