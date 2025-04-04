Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ziyareti İçin Tarih Belirsiz

CUMA NAMAZI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul’daki Hazretleri Camii’nde kıldı. Namaz sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, güncel konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ABD ZİYARETİ VE VERGİ YAPILANDIRMASI GÜNDEMİ

Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmadığını belirterek, “Gerek Dışişleri Bakanım, gerek Ticaret Bakanım, onların gerek görüşmeleri, gerekse Amerika ile ilgili seyahat takvimleri söz konusu bu takvimler her an işleyebilir ve arkadaşlarımızın bu arada Amerika’ya gidişleri söz konusu olabilir. ve bu ziyaretlerde de son günlerde malum gündeme gelen vergi ile ilgili yapılandırmalar meselesi de bu ziyaretlerde gündemin ana başlıklarını teşkil edebilir. Temennimiz odur ki Türkiye’ye karşı düşündükleri olumlu yaklaşımın hayata da geçmesini görmek sağlamak” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE VE CUMHUR İTTİFAKI

Terörle mücadele konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Şu anda bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürüyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine, bölgemizin lehine ve daha sağlıklı bir yapı, yani şu son CHP’nin teröre yönelik attığı adımlar sizleri aldatmasın. Böyle bir şey Türkiye’de zaten söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutuyor. ve Cumhur İttifakı Türkiye’nin şu anda her şeyidir” şeklinde konuştu.

2 NİSAN BOYKOT ÇAĞRISI VE EKONOMİK DURUŞ

Muhalefetin 2 Nisan boykot çağrısının beklenen etkiyi yaratmadığını belirten Erdoğan, “2 Nisan’da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi, alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi” dedi. Cumhurbaşkanı, “Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenler, ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor” sözleriyle milli ekonomik duruşa vurgu yaptı.

DEVLET BAHÇELİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Erdoğan, “Allah Devlet Bahçeli dostuma sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da nasıl sağlığınız diye sorduğumda, aldığım cevap gayet iyi” dedi. Cumhurbaşkanı, Bahçeli’nin rahmetli Türkeş için yaptığı anma programına da atıfta bulunarak, “Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.