Cumhurbaşkanı Erdoğan Açılış Töreni’ne Katılacak

GÜNDEMDEKİ ETKİNLİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne katılacak. Tören, Ankara’da saat 14.00’te gerçekleşecek.

POLİTİKAL HAREKETLİLİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile İstanbul Sanayi Odası’nı ziyaret edecek. Ardından Beyazıt Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılması planlanıyor. Bu etkinliklerin saatleri İstanbul’da 14.30, 15.30 ve 20.30 olarak belirlenmiş.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Özbekistan Ortak Daimi Komisyonu 1. Toplantısı ve Eylem Planı İmza Töreni’ne katılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenlik Çalıştayı programına iştirak edecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı’na katılacak. Ayrıca, TBMM Genel Kurul toplantısı ve İYİ Parti ile Yeni Yol Partisi’nin grup toplantıları düzenlenecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı kanun tekliflerinin görüşüleceği belirtiliyor.

EKONOMİSEL GELİŞMELER

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra’da Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüşecek ve Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu’na katılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak. Diğer yandan, ABD Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklanacak.

ULUSLARARASI GELİŞMELER

Vatikan’da Katolik Kilisesi’nin yeni papasını belirlemek üzere seçim süreci konklav ile başlayacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme yapacak ve bu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Hindistan’ın Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırıları ve İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hakkında yaşanan gelişmeler de takip ediliyor.

SPOR ETKİNLİKLERİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul’daki Raffles Otel’de basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamındaki beşinci maçında Avusturya’yı Sivas’ta saat 20.00’de ağırlayacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı finalinin ikinci maçında Konya Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü’nü saat 20.30’da konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Paris Saint Germain, İngiltere ekiplerinden Arsenal’ı saat 22.00’de ağırlayacak.