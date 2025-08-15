Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açlık Gazze’yi Çökertiyor

HUMANİTAR FELAKETİN DERİNLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera’de yazdığı makalede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dair sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Gazze Şeridi’nde yaşanan trajedi, yalnızca dar coğrafyaya sıkışmış bir çatışma olarak değil, insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve her geçen gün derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

İNSANLIK SUÇU OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Gazze’deki durumun her geçen gün daha da kötüleşen bir insani felaket olduğunu vurgulayan Erdoğan, “İsrail’in aylardır sürdürdüğü bombardımanlar; kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hâle getirmiştir.” diye belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca, “Açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski, Gazze’yi topyekün bir insani çöküşe sürüklemektedir.” ifadesini kullandı.

SİSTEMATİK YOK ETME POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırıları sonucunda 61 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bu tablo yalnızca savaşın değil, sistematik bir yok etme politikasının da açık göstergesidir.” ifadelerine yer verdi.