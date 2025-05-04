Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ada’da barışı korumaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit ortağı olduğu Ada’daki egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescilinin bir gün gerçekleşeceğini ifade ederek “Ada’nın huzurunu bozan, hassasiyetlerini kaşıyan, kargaşa çıkartmayı arzulayan yaklaşımlara da müsaade etmeyiz.” şeklinde konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilere gündeme dair değerlendirmede bulundu. Erdoğan, KKTC’ye düzenledikleri güncel ziyareti tamamladıklarını ve Türkiye tarafından 3 yıl içinde inşa edilen Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışını yaptıklarını hatırlattı.

KUMRU PROJESİ VE YERLEŞKENİN ÖZELLİKLERİ

Erdoğan, “Sağlam devlet, saygın gelecek” anlayışıyla KKTC’ye kazandırılan 25 bin 210 metrekarelik proje içinde Cumhurbaşkanlığı binası, iki adet 600 kişilik konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu ve 109 araçlık otopark ile birlikte 52 çalışma ofisinin olduğunu kaydetti. Ayrıca 20 bin metrekare alanda inşa edilen meclis binasında başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar için toplantı salonları ve bir de kütüphane bulunduğunu aktaran Erdoğan, “290 bin metrekaresi yeşil alan olarak planlanan millet bahçemiz, 2 bin 252 kişilik millet camisi ise inşa ediliyor. Yerleşkenin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi’nin inşasına başladık. İnşallah onları da kısa sürede hizmete alacağız.” dedi.

TEKNOFEST VE GENÇLİĞİNİ DESTEKLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’de bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST 2025’e katıldıklarını da belirtti. Bu festivalin, teknolojinin geleceğine katkıda bulunmak üzere çeşitli kategori ve alt kategorilerle gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, “Kalbi teknolojiyle atan 22 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin genç, yarışmalara katıldı. Tüm gençleri tebrik ediyorum.” dedi. Festivalin, KKTC’nin eğitim, bilim ve teknoloji üssü haline gelmesi için öncü bir rol oynayacağının altını çizen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ikili devlet çözümünü destekleme konusunu görüştüklerini de ekledi.

KIBRIS’TA BARIŞ VE HUZURUN TEMİNİ

17-18 Mart’ta Birleşmiş Milletler çatısı altında Cenevre’de yapılan toplantıyı hatırlatan Erdoğan, Ada’daki iki ülke arasındaki işbirliği alanlarında üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı. “Kıbrıs Türk halkı, eşit uluslararası statüsünün tescilini er ya da geç temin edecektir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacak. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler için çaba sarf ediyoruz.” dedi. Kıbrıs’ta iki halk ve iki devlet olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Bizim desteğimiz devamlıdır.” şeklinde konuştu.

KARGAŞA ÇIKARTMAYA MÜSADE ETMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu’nun mesajındaki hedefe ilişkin “Tarihten ibret almayan topluluklar, benzer akıbetleri tekrar tekrar yaşamaya mahkumdur.” diyerek barış dilini bozan açıklamaları kınadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hem haklarını hem de menfaatlerini gözeterek hareket ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Terör yoluna başvuranların karşılarında güçlü bir Türkiye bulacaklar.” dedi.

İSRAİL’İN HUKUKSUZLUĞU

Gazze’ye insani yardım götüren gemiye düzenlenen bir saldırıya da değinen Erdoğan, “İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir.” ifadesini kullandı. Saldırının haydutluk ve korsanlık niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, uluslararası hukukun ihlalinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. “Dünya İsrail’den büyüktür ve bu büyüklüğün hakkı verilmeli.” diyerek dünya kamuoyunun sessiz kalmasının sona ermesi gerektiğini belirtti.