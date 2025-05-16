Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil Barış Kaybedeni Olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu’nda önemli bir konuşma yaptı.

BİRLİKTE HARAKET ETMEK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında, “Kıtamızı yeniden tanımlayacak yeni bir vizyonu tanımak için bir araya geldik. Birlik içinde, iş birliği temeli ve ortak eylem ruhuyla hareket etmemiz her zamankinden daha fazla önem taşıyor” dedi.

DÖNÜŞÜMÜ AVURPA’DA BAŞLATMALIYIZ

Erdoğan, Avrupa’nın güvenliğinin bölünmezliği ve refahın daha hakkaniyetli paylaşılması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu dönüşümü bizler Avrupa kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız” diye konuştu. Arz ve tedarik zincirleri ile kritik mineraller gibi birçok alanda iş birliğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Avrupa’da geçmişte yaşanan savaşların, “savunma ve güvenlik gibi hayati konularda bölündükçe zayıfladığımızı, birleştikçe güçlendiğimizi” öğrettiğini belirtti.

TÜRKİYE AVRUPA’DA GÜÇLÜ BİR AKTÖR

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ekonomik güvenliğinin de istişare edilmesi gerektiğini ifade etti. Genç nüfusun ve büyük bir tüketim pazarına doğrudan erişimin Türkiye’nin kritik önemde olduğunu söyledi. Erdoğan, “Son yıllardaki yatırımlarımızla, doğal gaz alanındaki anlaşmalarla ülkemizi enerji merkezi hedefine yaklaşıyoruz. Türkiye Avrupa’da önemli bir aktördür ve tedarik zincirlerinin muhafazasına ciddi katkı sağlıyor” dedi.

UKRAYNA’DAKİ DURUM İÇİN KRİTİK DÖNEM

Erdoğan, Ukrayna’da silahların susması için kritik bir dönemde olunduğunu söyleyerek, “Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz. Tarafların teşvik edilmesi önemlidir” dedi. Ayrıca, görüşmelerin Dışişleri Bakanı Fidan öncülüğünde İstanbul’da devam ettiğini ve Türkiye’nin üzerine düşenleri yapacağını vurguladı.

GAZZE’DE YAŞANAN FELAKET

Cumhurbaşkanı, Gazze’deki durumun eşi görülmemiş bir felaket olduğunu belirtti ve “Buna dur demek, artık yeter demek mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun saldırgan tutumunun tüm bölgeyi tehlikeye attığını söyleyerek, Avrupa’nın gereken ilgiyi göstermesini beklediklerini ekledi. Gazze’nin tekrar yaşanabilir olması için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Suriye’de 14 yıldır süren çatışmaların sona ermesinin de önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırmasının kıymetli bir adım olduğunu dile getirdi. Diğer yaptırımların da ivedilikle kaldırılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.