Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ı ziyaret edecek

BİNLERCE VATANDAŞ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I BEKLİYOR

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş’tan helikopterle Ahlat’a ulaşacak ve ilk olarak, Malazgirt Zaferi’nin kutlandığı Türkiye’nin en büyük ikinci millet bahçesi unvanına sahip olan Çarho Millet Bahçesi’ne gidecek. Burada, toplanan kalabalığa hitap edecek.

MEZARLIK ZİYARETİ VE KABİNE TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarho Millet Bahçesi’ndeki konuşmasının ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret edecek. Mezarlık ziyareti gerçekleştikten sonra, Erdoğan ve beraberindekiler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabine toplantısını yapacak.