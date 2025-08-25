Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ı Ziyaret Etti

MALAZGİRT ZAFERİ’NE ÖZEL ZİYARET

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ı ziyaret ederek etkinliklere katıldı. Ahlat Mesire Alanı’nda düzenlenen programda önemli mesajlar veren Erdoğan, “Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız” şeklinde konuştu.

Tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Son zamanlarda aralarındaki fikir ayrılıklarına dair iddiaların gündemde olduğu bir dönemde, iki liderin samimi sohbeti dikkat çekti. Objektiflere yansıyan görüntülerde Erdoğan ve Bahçeli’nin neşeli halleri öne çıktı.

KABİR ZİYARETİ VE DUA

Programın ardından Erdoğan ve Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti. İki lider, şehitlerin mezarları başında dua ederek birliktelik mesajı verdi.

Sinop’ta Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'ta Jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla sürekli denetim gerçekleştiriyor. Yasaklara uymayanlara ceza verilecek ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Balıkesir’de Yangın Bodrum Katını Vurdu

Altıeylül'de bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bodrum katını kullanılmaz hale getirdi.

