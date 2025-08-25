Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta Toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi. Bu vesileyle, Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının Ahlat’ta yapılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ahlat’taki toplantısına başladı. Toplantıda ele alınacak kritik konu başlıkları arasında, bir numaralı gündem maddesi olarak memur zammı öne çıkıyor. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamayı heyecanla bekliyor. Diğer yandan, terörsüz Türkiye süreci ve Gazze’deki insani kriz konuları da Kabine’nin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat’ta toplanmıştı. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olma özelliğini taşıyor. AK Parti hükümetleri döneminde ise bakanlar kurulu, Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas’ta toplanmış ve burada Sivas’ın sorunları ile ihtiyaçları özel gündem olarak ele alınmıştı.

MEMUR ZAMMI TEKLİFİ GÜNCELLENDİ

Geçtiğimiz hafta hükümet, memur zammı teklifini güncelleyerek 2026’nın ilk altı ayı için %11, ikinci altı ayı için %7 artış önerdi. Ayrıca, 2027’nin ilk ve ikinci altı ayı için toplamda %8’lik bir zam teklifi sunuldu. Buna ek olarak, 15 Ağustos’ta verilen 1.000 TL’lik taban aylık artışı da bu paketin içinde yer aldı. Ancak bu öneri, sendikalar tarafından kabul edilmediği için süreç hakeme taşındı. Memur-Sen, 2026 yılı için taban aylığa 10 bin TL artış, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 zam talep etti. 2027 yılı için ise 7500 TL taban aylık artışı ve ilk 6 ay için yüzde 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istedi. Sendikanın toplam talebi, 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 47 oranında zam olarak belirlendi.