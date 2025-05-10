Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Programı’na Katılacak

ERDOĞAN PROGRAMDAKİ ROLÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00’te düzenlenecek olan “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı”na katılacak. Bu program, aile yapısının önemine vurgu yaparak, toplumda aile değerlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

AİLE DEĞERLERİNE VERİLEN ÖNEM

Erdoğan, bu tür etkinliklerde, ailelerin toplum için temel yapılar olduğu gerçeğini dile getirerek, aile içindeki iletişimin ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Programın, ailelerin bireysel ve toplumsal hayattaki rolünü artıracağı düşünülebiliyor.

Bu vesileyle düzenlenen program, ailelerin sosyal ve ekonomik hayattaki yerlerini pekiştirmeyi hedefliyor. Ailelerin güçlü olmasının, ülkenin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulamak programın ana amacı konumunda.