Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı projelerini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’ye yönelik Avrupa ülkelerinin yaptırımları kaldırma kararından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, bu açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından gerçekleştirdiği konuşmasında ifade etti. Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 6. Zirvesi’ne katıldığını, 16 Mayıs’ta Tiran’da bulunduklarını ve aynı akşam AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen GENÇFEST programına katıldığını hatırlattı. Festivalde sahne alan sanatçılar ile programa katkıda bulunanları tebrik eden Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı 81 ilden gelen gençler ve milli sporcularla kutladığını aktardı.

SURİYE İLE YENİ SEFERLER DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs’ta Macaristan’a yapacağı ziyaretle Türk Devletleri Teşkilatı’nın Nevruz Anma ve Kutlama Günü’nü belirlediklerini ifade etti. “Aldığımız bu kararın Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Bunun yanında Türkiye’de bu yıl “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini vurgulayan Erdoğan, aileyi önceleyen politikaları hayata geçirmek için birçok etkinlik düzenleyeceklerini belirtti. “Nüfus artış hızımızı tekrar olması gereken düzeye çıkartacak adımlar atacağız” diyen Erdoğan, aile müessesesini güçlendirmek gerektiğini vurguladı.

SURİYE HAVAYOLLARI YAKINDA UÇMALARA BAŞLAYACAK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İstanbul’da bir araya gelindiğine dikkat çeken Erdoğan, “Suriye’nin süratle kendini toparladığını müşahede ediyoruz” şeklinde konuştu. “Suriye Havayolları yakında Türkiye uçuşlarına başlayacak” ifadesini kullanan Erdoğan, AJet şirketinin düzenli seferler düzenleyeceğini duyurdu. Ayrıca, çeşitli alanlarda Suriye halkının yanında olacaklarını belirtti.

25 Mayıs’ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i ağırladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim de telkinlerimiz diyalogdan, sükunetten yana olmuştur” açıklamasında bulundu. Etik Haftası’nın Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokolle kutlandığını aktardı. 27 Mayıs’ta Sayıştay’ın kuruluş yıl dönümüne katıldıklarını ve 27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümünde demokrasiye sahip çıkma kararlılığının altını çizdiklerini de sözlerine ekledi.

KARABAĞ’DA KALKINMA SEFERBERLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Müstakillik Günü vesilesiyle Karabağ’da bulunduğunu, Laçin Havalimanı’nın açıldığını belirtti. “Karabağ’ın her yanında kalkınma ve altyapı seferberliği yaşanıyor” diyen Erdoğan, Türkiye’nin bu çalışmalara her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs’ta İstanbul’un Fethi’nin yıldönümünü coşkuyla kutladığını ifade etti. Karadeniz’de yeni bir üretim platformunun uğurlandığını duyuran Erdoğan, İstanbul’ da yeni millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdiğini söyledi. “20’nin üzerinde millet bahçesinin yapımı devam etmekte” açıklamasında bulunan Erdoğan, bu projelerin İstanbul halkı için hayırlı olmasını diledi. “Sultan Fatih’in izinden gitmeyi sürdüreceğiz” ifadesiyle konuşmasını tamamladı. (Sürecek)