Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aileyi Vurguladı

ERDOĞAN’DAN MÜSLÜMANLIĞA VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir tarağın dişleri, bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Onun için biz şu anda Filistin’deyiz. Onun için biz şu anda Gazze’deyiz. Onun için biz şu anda Filistin’de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyımına asla seyirci kalamayız” açıklamasında bulundu. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’na katıldı.

AİLE YILI VURGUSU

Erdoğan, “Fahr-i Kainat Efendimiz, hayatının her alanında olduğu gibi, aile yaşantısında da Üsve-i Hasene olarak hepimiz için en güzel örnektir. Ve biz bu yılı Aile Yılı olarak ilan ettik. Aile, bizler için çok çok önemli. Aileyi merhamet ve fedakarlık yuvası, ülfet ve muhabbet ocağı yapacak tüm çözümlerin, tüm reçeteler, Allah Resulü’nün aile hayatında mevcuttur” dedi. Ayrıca, “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım” ifadesiyle Efendimizin aileye verdiği önemi gözler önüne serdi.

Peygamberimizin Aile Hayatı

Erdoğan, Peygamber Efendimizin şefkatini ve aile hayatında izlediği tutumu dile getirerek, “Ailesine karşı Resulullah’tan daha şefkatli olan bir kimse görmedim” sözlerine yer verdi. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin arttığına dikkat çeken Erdoğan, “Peygamber Efendimizin aile hayatını daha fazla öğrenmeye, onu daha çok örnek almaya ihtiyaç duyduğumuza inanıyorum” dedi. Mevlid-i Nebi Haftası’nın bu yılki temasının “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” olarak belirlenmesini isabetli bulduğunu ifade etti.

DUALARLA MAZLUMLARA DESTEK

Erdoğan, “Şu an kalbimizin yarısı buradaysa, diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze’de, Filistin’de, Yemen, Sudan, Afganistan’dadır. Müslümanlar olarak her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna tüm kalbimizle iman ediyoruz” diyerek, dualarının hedefinin mazlum ve mağdurlar olduğunu belirtti.

UMUT VE ŞÜKRAN VURGUSU

Cumhurbaşkanı, “Karamsar değiliz ve olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız. Bu mübarek gecenin Gazzeli kardeşlerimizle birlikte tüm mazlumların sıkıntıdan kurtuluşuna vesile olmasını yürekten temenni ediyorum” diyerek umut dolu ifadeler kullandı.

DİYANET’TEN YARDIM VE DESTEK

Erdoğan, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın karalama kampanyalarına aldırmadan çalışan tüm mensuplarına teşekkür ediyorum” diyerek, Diyanet’in çalışmalarının önemine değindi. Ayrıca, yarın gerçekleştirilecek “Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri” isimli çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.