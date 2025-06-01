Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıllı İlaç Üretecek

SAĞLIK ALANINDA DEV ADIM

Türkiye, sağlık sektöründe önemli bir gelişmeye hazırlanıyor. Kanser tedavisinde kullanılan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların yüksek maliyetleri, hastaları ve ailelerini uzun süre boyunca maddi ve manevi olarak zor durumda bırakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu soruna kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla harekete geçti.

MAĞDURİYETLERİ GİDERECEK ADIMLAR

Kanser hastaları, SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçlara yalnızca kendi imkânlarıyla ulaşabiliyor. İmmünoterapinin yer aldığı ileri tedavi yöntemlerinde kullanılan bu ilaçların fiyatları 100 bin liradan başlıyor ve 2 milyon lirayı geçebiliyor. Örneğin, 12 kürlük bir tedavi fiyatı 2,2 milyon liraya kadar yükselebiliyor. Yüksek maliyetler nedeniyle hastalar sıkça dava açma yoluna gidiyor, ancak mahkeme süreçlerinin uzun sürmesi mağduriyetleri artırıyor.

YERLİ AKILLI İLAÇ ÜRETİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanındaki bu krize kayıtsız kalmadı ve net bir tavır sergiledi. Türkiye’nin akıllı ilaç üretebilecek yetkinliğe sahip olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım.”

BİRLİKTE HAREKETE GEÇİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretimi konusunda diğer ilgili bakanların da derhal harekete geçmesini istedi.