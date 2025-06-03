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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakal’ı kabul etti

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ERDOĞAN VE AKSAKAL GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. İki lider arasında yapılan buluşma, basına kapalı gerçekleştirildi.

İÇ POLİTİKA VE YENİ YASAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Cumhurbaşkanlığı programı çerçevesinde düzenlenen bu görüşmeye dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak siyasi çevrelerde, buluşmada güncel iç politika konuları ve yeni yasama dönemine yönelik olası iş birlikleri üzerinde durulmuş olabileceği değerlendiriliyor.

ANAYASA REFORMUNA YÖNELİK GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık bir saat süren bu buluşmanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemlerde farklı siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği temasların bir parçası olduğu ifade ediliyor. Erdoğan ve Aksakal’ın, özellikle sosyal politikalar ve anayasa reformu gündemi üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu düşünülüyor.

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