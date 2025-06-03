Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakal’ı kabul etti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. İki lider arasında yapılan bu buluşma, basına kapalı bir ortamda gerçekleşti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı programı kapsamında düzenlendi ve görüşmenin detaylarına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İÇ POLİTİKA VE YENİ YASAMA DÖNEMİ

Ancak siyasi kulislere göre, bu görüşmede güncel iç politika konularının yanı sıra yeni yasama dönemine yönelik olası iş birliklerinin de gündeme geldiği değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık bir saat süren buluşmanın, Erdoğan’ın son dönemlerde farklı siyasi parti liderleriyle kurduğu ilişkilerin bir parçası olduğu ifade ediliyor.

ANAYASA REFORMU GÜNDEMİ

Erdoğan ve Aksakal’ın, özellikle sosyal politikalar ve anayasa reformu konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu düşünülebiliyor. Bu temas, Türkiye’nin siyasi geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.