Cumhurbaşkanı Erdoğan Alaska Zirvesi'ne dair mesajı

cumhurbaskani-erdogan-alaska-zirvesi-ne-dair-mesaji

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki Alaska’da gerçekleştirilen zirve hakkında bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.” ifadelerine yer verdi.

ALASKA ZİRVESİ'NE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Erdoğan, Alaska Zirvesi’ni olumlu karşıladığını belirterek, “Bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz.” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin barışın sağlanması için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

