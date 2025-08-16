Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska Zirvesi’ni destekledi

Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ZİRVE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alaska’da düzenlenen zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yapılan görüşmelerin, “Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığına” dikkat çekti.

ALASKA ZİRVESİ’NİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı ve bu yeni sürecin, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını” umduğunu belirtti. Türkiye’nin barışın sağlanması için “her türlü katkıyı sağlamaya hazır” olduğunu vurguladı.

