Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska Zirvesi'ni destekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zirve Hakkındaki Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki Alaska’da düzenlenen zirve ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu görüşmelerin, “Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını” belirtti.

Alaska Zirvesi’nin Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyoruz” diyerek, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla “kalıcı barışın temelini atmasını” umduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin barışın sağlanması için “her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu” vurguladı.

Çanakkale Yangını: Dört Köy Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlere yönelik havadan ve karadan müdahale devam ederken köylerde tahliyeler gerçekleştiriliyor.
Ederson Kadroda Yer Almadı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan kaleci Ederson, Premier Lig karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Bu durum, transfer ihtimalini artırıyor.

