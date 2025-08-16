Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Boğa’ya taziye

ÜZÜNTÜ VEREN TRAFİK KAZALARI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethiye’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hakkında taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Ali Boğa’nın yanı sıra dün yaşanan iki ayrı kaza sonucunda hayatını kaybeden Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için de derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

RAHMET TEMENNİSİ

Erdoğan, yayımladığı mesajda “Kıymetli dava ve yol arkadaşlarına Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekanlarını cennet eylesin” şeklindeki ifadeleriyle kayıpları için taziyelerini sundu.

Zirve Başarıyla Tamamlandı, İki Lider Görüştü

Trump ve Putin, Alaska'daki zirvede ikili ilişkiler ve Ukrayna meselesini ele aldı. Görüşmenin ardından liderler birbirine yönelik olumlu mesajlar verdi.
Çanakkale Bayramiç’te Orman Yangını Var

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanda çıkan yangına, bölgedeki itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

