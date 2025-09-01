Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

ERDOĞAN VE ALİYEV’İN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak için Çin’in Tiencin şehrinde bulunan Erdoğan, zirve çerçevesindeki temaslarını sürdürüyor.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Erdoğan, kaldığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.