Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile ziyaret etti

ZİYARETTE İKİ LİDER BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş’ta bir depremzede aileyi ziyaret etti. Erdoğan, Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi’nde gerçekleştirilen 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni’nin ardından, aynı mahallede zarara uğramış bir ailenin evinde konuk oldu. Bu ziyarette Erdoğan’a Aliyev eşlik etti. İki lider, konuk oldukları aileyle bir süre sohbet ettikten sonra, evin balkonunda yapımı tamamlanan konutları inceledi.

ÖĞRENCİLERİN KARNELERİNİ DAĞITTILAR

Erdoğan ve Aliyev, ziyaretlerinin devamında Azerbaycan Mahallesi’nde açılan Haydar Aliyev İlkokulunu ziyaret etti. Okuldaki öğrenciler, iki lideri Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla karşıladı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden iki lider, ardından öğrencilere karnelerini dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ziyaretin sonunda öğretmenler ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi. Okul ziyaretine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve diğer ilgililer katıldı.

ESNAF ZİYARETİNDE DONDURMA KEYFİ

Erdoğan ve Aliyev, esnaf ziyareti sırasında bir dondurmacıya uğradı. Burada Maraş dondurması kesen iki lider, ikram edilen dondurmayı da tatma fırsatı buldu.