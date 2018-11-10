Devlet Erkanı Anıtkabir’de

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Anıtkabir’e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü nedeniyle Aslanlı Yol’dan Anıtkabir’e geldi. Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir’deki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, yüksek yargı mensupları ve bakanlardan oluşan heyet katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan şahsınız vefatınızın 80. yıldönümümde bir kez daha rahmetle anıyoruz. Zati alinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti, dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen, dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 95. sene devriyesinde açılışı yaptığımız İstanbul Havaalanı, milletimizin en son gurur abidesi olarak tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun.

TRT