Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir’i Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ANITKABİR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan’ın Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakma anı sırasında, bir grup “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı. Daha önce de Anıtkabir’de düzenlenen benzer etkinliklerde aynı manzara yaşanmıştı.

Anıtkabir Özel Defteri’nde Yaptığı Açıklamalar

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, “Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.