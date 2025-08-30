Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ANITKABİR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Büyük Zafer’in 103’üncü yıldönümü kutlamalarının başlangıcında, ilk tören Anıtkabir’de gerçekleştirildi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüş yapmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik ettiği kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve protokoldeki devlet erkanı, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı: “Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu’yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer’in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.”

Anıtkabir, devlet töreninin tamamlanmasının ardından halkın ziyaretine açıldı.