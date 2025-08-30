Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir’i Ziyaret Etti

ZAFERİN ANLAMINA VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü kutlamak amacıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar ve kuvvet komutanları da katıldı. Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan ilerleyerek Atatürk’ün mozolesine ulaşıp çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

ÖZGÜVEN VE GÜVENLİK VURGUSU

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Aziz Atatürk; bugün milletçe büyük zaferin 103’üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu’yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz büyük zaferin kazanılmasına vesile olan zat-ı alinizle birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.”