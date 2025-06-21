Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakçi’yi kabul etti

GÖRÜŞME BİLGİLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi kabul etti. Bu önemli görüşme, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

KATILIMCILARIN AÇIKLAMALARI

Görüşmede yer alan isimlerin katılımı, görüşmelerin kapsamını ve önemini artırıyor. Bu tür diplomatik temaslar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor.