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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakçi’yi kabul etti

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GÖRÜŞME TARİHİ VE YERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

GERİLİMİN ARTTIĞI BİR DÖNEMDE

Bu görüşme, özellikle İsrail ve İran arasında yükselen gerilimlerin etkisi altında meydana geldi. Gerilimlerin arttığı bu dönemde yapılan bu tür temasların önemi bir hayli büyüyor.

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