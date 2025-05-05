Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık Kaprislerle Vakit Kaybedemeyiz.” – ANKARA

KENTSEL DÖNÜŞÜM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu meselede artık “kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz” ifadesiyle, konunun aciliyetini vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasının gerekliliğini belirten Erdoğan, bu hususun toplumsal gelişim ve güvenlik açısından bir gereklilik olduğu üzerinde durdu. Dönüşüm çalışmalarının, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde, insanların yaşam standartlarını iyileştirdiğini kaydetti.

KAPSAMLI GÖRÜŞME VE ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanı, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili yapılan tüm görüşmelerin ve çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Bu süreçte kişisel çıkarların bir kenara bırakılması çağrısında bulundu.