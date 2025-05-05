Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık Kaprislerle Vakit Kaybedemeyiz.” – ANKARA

KENTSEL DÖNÜŞÜM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu meselede artık “kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz” ifadesiyle, konunun aciliyetini vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasının gerekliliğini belirten Erdoğan, bu hususun toplumsal gelişim ve güvenlik açısından bir gereklilik olduğu üzerinde durdu. Dönüşüm çalışmalarının, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde, insanların yaşam standartlarını iyileştirdiğini kaydetti.

KAPSAMLI GÖRÜŞME VE ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanı, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili yapılan tüm görüşmelerin ve çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Bu süreçte kişisel çıkarların bir kenara bırakılması çağrısında bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Bayburt’ta Yıldız Göçmenler Yakalandı

Bayburt'ta gerçekleştirilen bir operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giren 4 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Haberler

Mardin’de Bir Kişi Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazi tartışması nedeniyle meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.