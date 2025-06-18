Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret ile ilgili açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de gerçekleştirdiği grup toplantısının ardından gazetecilere verdiği demeçlerde, asgari ücrete ‘ara zam olacak mı?’ sorusunu yanıtladı. Erdoğan, soruya “söyledim ya” karşılığını verdi. En düşük emekli aylığına dair soruları ise yanıtsız bıraktı.

asgari ücretin alım gücündeki artış

Partisinin grup toplantısında asgari ücret konusunu ele alan Erdoğan, “Göreve geldiğimizde asgari ücret ile 170 litre mazot alınabiliyordu. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor” dedi. 2002’ye kıyasla asgari ücretin alım gücünde önemli bir iyileşme olduğunun altını çizen Erdoğan, ancak bunun her şeyin iyi olduğu anlamına gelmediğini belirtti. “Hayat pahalılığının farkındayız” diyen Erdoğan, enflasyon ile mücadelede ilerleme sağlandıkça 85 milyon vatandaşın yaşam standardını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özel’e eleştiriler

Erdoğan, hükümet olarak ekonomide ne yapacaklarını bildiklerini ve burada ne yapacağını bilemeyen tek kişinin CHP Genel Başkanı Özel olduğunu ifade etti. Özel’e, “Kendini çok yormasın. Dış politika ve ekonomi gibi acemisi olduğu konulara girmesin. Toplanmayan çöplerden, yanan otobüslerden, çalışmayan merdivenlerden, ödenmeyen SGK ödemelerinden bahsetsin” şeklinde tavsiyelerde bulundu. Daha önce asgari ücrete ara zam taleplerini değerlendiren Erdoğan, “Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız” açıklaması ile konuyu kapatmıştı.