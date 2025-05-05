Cumhurbaşkanı Erdoğan ATO’yu Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANININ ZİYARETİ BÜYÜK BİR ONUR OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odasına (ATO) giderek burada bir görüşme yaptı. ATO Başkanı Gürsel Baran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Ankara Ticaret Odamızda ağırlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduk.” ifadelerini kullandı. Baran, Erdoğan’ın yoğun programlarına rağmen odayı ziyaret etmesinin, iş dünyasına verdikleri değerin en belirgin işareti olduğunu belirtti.

ANKARA’DAN YURTDIŞINA UÇUŞLAR VE MODERN FUAR ALANI TALEBİ

Ziyaret vesilesiyle, Ankara Ticaret Odasının yürüttüğü projeler hakkında bilgi verme fırsatını yakaladıklarını vurgulayan Baran, üyelerin beklentilerini doğrudan aktardıklarını açıkladı. “Özellikle, Ankara’dan yurtdışına direkt uçuşların artırılması ve başkentimize modern bir fuar alanı kazandırılması gibi stratejik öneme sahip başlıkları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik.” diyen Baran, bu konuların önemine değindi.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE BİRİNCİ SINIF DESTEK

Baran, Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konan Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançlarını ifade ederek, “Bu vizyon doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracatımızı artırmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyoruz.” şeklinde konuştu. Bu ifadeler, iş dünyasının güçlü bir itici gücü olmayı sürdüreceği mesajını veriyor.