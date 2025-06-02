Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Avrupa’da Birinci, Dünyada İkinciyiz.”

YANGINLA MÜCADELEDE İNSANSIZ HAVA ARACININ ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla mücadelede insansız hava araçlarının kullanımı konusunda Türkiye’nin konumunu vurguladı. Erdoğan, “Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa’da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız” açıklamasını yaptı. Bu durum, Türkiye’nin yangın yönetiminde teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ROLÜ

İnsansız hava araçlarının, yangınların tespitinde ve kontrol altına alınmasında önemli bir rol üstlendiği belirtiliyor. Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin hem ülke içinde hem de uluslararası alanda bu alanda sağladığı yenilikleri ve gelişmeleri gözler önüne seriyor. Yangınlarla mücadelede kullanılan bu teknolojik araçlar, etkin müdahale oranlarını artırıyor.

GELİŞMİŞ SİSTEMLERİN KULLANIMI

Yangınla mücadelede modern sistemlerin benimsenmesi, bu alanda sağlanan başarıyı doğrudan etkiliyor. Hava araçlarının yangınları erken tespit etme ve anında müdahale sağlama kabiliyeti, Türkiye’nin bu konuda aldığı eğitimi ve hazırlıkları destekliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Manyas İlçe Müftüsü Muhammet Artan Atandı

Manyas'ta İlçe Müftüsü Abdullah Bostan'ın ardından Yozgat-Aydıncık Müftüsü Muhammet Artan yeni göreve atandı. Eğitim hayatına İstanbul Kültür Üniversitesi'nde başlayan Artan, birçok görevde bulundurulmuştu.
Haberler

Mersin’de İki Genç Tuvaletini Yaptı

Mersin'de bir iş hanında iki gençten biri kamerayı ayarlarken, diğeri koridorda tuvalet ihtiyacını karşıladı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.