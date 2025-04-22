Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Valisi ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Avustralya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Avustralya’nın tarihi dostluk köklerini daha da güçlendirmek amacıyla ticaret, turizm, ulaştırma ve daha birçok alanda iş birliğini geliştirme hedefinde olduklarını belirtti.

GAZZE MESELESİ

Erdoğan, görüşme sırasında, İsrail’in Gazze ve Filistin topraklarındaki saldırgan tutumunun sona erdirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini vurguladı. Gazze’deki insani krizin giderek derinleştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bu bölgeye kesintisiz yardımlar ulaştırmak için yoğun çaba sarf ettiğini ve kalıcı barışın yalnızca iki devletli çözümle mümkün olabileceğini söyledi. Görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.