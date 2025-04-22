Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Valiyle Görüştü

CUMHURBAŞKANININ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile bir araya geldi. Bu görüşmede Türkiye ile Avustralya arasındaki ikili ilişkiler, beraberinde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti.

DOSTLUK KÖPRÜLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Avustralyalı dostları arasındaki köklü bağları daha da güçlendirmek amacıyla ticaret, turizm, ulaştırma gibi alanlarda iş birliğini artıracak adımlar atacaklarını dile getirdi. Ayrıca, görüşmede, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Avustralya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.” ifadesine yer verildi.

KÜRESEL SORUNLARA DİKKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırgan tutumların bir an önce sonlandırılması için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini vurguladı. Gazze’de insani krizin daha da derinleştiğine ve bölgeye kesintisiz yardımların ulaşması için Türkiye’nin yoğun çaba gösterdiğine dikkat çekti. Ayrıca, Erdoğan, bölgede kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini ifade etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.