Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay-Yıldızlıları Kutladı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI GÜRCİSTAN’I MAĞLUP ETTİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ilk karşılaşmasında Gürcistan karşısında 3-2’lik bir galibiyet elde etti. Ay-Yıldızlıların gollerini Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti.

CUMHURBAŞKANI’NDAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu zorlu mücadelenin ardından milli takımı kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella’ya tebriklerini iletti.

Galatasaray, Antrenmanına Başladı. İlkay Gündoğan Katıldı

Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Yeni transfer İlkay Gündoğan, takımla ilk antrenmanına katıldı.

