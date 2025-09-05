Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay-Yıldızlıları kutladı

Spor

A MİLLİ TAKIM, GÜRCİSTAN’I MAĞLUP ETTİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ilk karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlı takım, sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Maçta golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) attı.

TEBRİK TELEFONU BAKANLIKTAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından milli futbolcuları tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonuyla görüşen Erdoğan, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella’ya başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Gürcistan galibiyetini tebrik etti.
